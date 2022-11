Am Reißbrett bereitet sich Kärnten seit Montag auf Energiemangellagen und Blackout-Szenarien vor. Landeskrisenstab und Behörden spielen dabei Situationen durch, wie man bei Einschnitten im Stromnetz die Versorgung durch Energielenkung möglichst lange aufrechterhalten kann. Die Übung mit dem Namen "Combined Success 2022" ist in dieser Form die erste in Österreich, 400 Personen sind eingebunden.