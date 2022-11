Euro-Nascar-Pilotin Alina Loibnegger (Team Racingfuel) verriet vor dem Saisonfinale in Kroatien, dass "der Sieg jetzt fällig ist". Und die Frau hielt unverzüglich ihr Wort. Die Pörtschacherin feierte ihren Premierenerfolg in der Lady Trophy. "Das war unglaublich. Das ganze Team hat so hart gearbeitet. Endlich ist alles einmal nach Plan aufgegangen. Die Steigerung von den Zeiten her ging stetig nach oben, genauso stellt man sich ein Rennwochenende vor", erklärt die 27-Jährige, die direkt nach dem Sieg Bekanntschaft mit der klassischen Bierdusche gemacht hat. "Normal schrecklich, aber ich verzeihe es jedem", grinst Loibnegger.