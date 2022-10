Der Wolf ist gekommen, um zu bleiben. Und er macht den Kärntner Bauern das Leben zunehmend schwer. Das spiegelt sich ganz deutlich in der Zahl der Wolfsrisse wider. Diese hat sich nämlich von 2021 auf 2022 gleich mehr als verdoppelt. Fielen im Vorjahr rund 120 Nutztiere den Wölfen zum Opfer, so sind es heuer bereits etwa 300. Laut Landwirtschaftskammer Kärnten gelten ebenso viele Schafe & Co. nach dem Almsommer als vermisst. Dass die Zahlen deutlich zugenommen haben, zeigt auch der Vergleich mit den Jahren 2020 und 2019. So wurden 2020 nur drei Risse von Nutztieren durch den Wolf in Kärnten bestätigt, 2019 waren es laut Land 42.