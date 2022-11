232 pensionierten Landesbediensteten flatterte Ende September ein Schreiben ins Haus. Eine zu Unrecht erhaltene Überweisung werde wieder abgezogen, stand darin geschrieben. Andreas Schäfermeier, Pressesprecher von Landeshauptmann und Personalreferent Peter Kaiser (SPÖ), sprach damals von einem "bedauerlichen Fehler der Personalabteilung". Die Betroffenen haben eine von der Bundesregierung zur Auszahlung an ASVG-versicherte Pensionistinnen und Pensionisten vorgesehene gestaffelte Einmalzahlung ausbezahlt bekommen. Insgesamt wurden knapp 80.000 Euro überwiesen. Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer forderte damals Aufklärung und kündigte eine schriftliche Anfrage an den Kärntner Landtag an.