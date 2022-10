Gespenster, Zombies und andere furchtbare Gestalten treiben am 31. Oktober auf Halloweenpartys wieder ihr Unwesen. Dass es in Kärnten und Osttirol auch abseits von Halloween ganz schön gruselig zugeht, davon zeugen viele unerklärliche Ereignisse. Es gibt Orte, an denen es spuken soll. Auch wenn Michael Amlacher vom „Projekt Anderwelt“ ein wenig relativiert: „Die Definition Spuk ist sehr umfangreich. Eine übersinnliche oder paranormale Aktivität ist nicht gleich ein Spuk.“ Seit drei Jahren gibt es das „Projekt Anderwelt“. Als Geisterjäger will man nicht bezeichnet werden. „Wir jagen niemanden“, sagt Amlachers Kollegin Alina Heinrich. „Jenseitsforscher“ sei treffender. Ausgestattet mit speziellen Messgeräten ist man Geistern auf der Spur.