Was gewisse Personen so alles mit sich führen, wenn sie eine Bäckerei betreten: Ein Klagenfurter (42) zeigte jedenfalls am Sonntag gegen 6.30 Uhr in einer Bäckerei in Pörtschach offen seine Pistole, als er einen Kaffee bestellte. Daher wollte ihn die Angestellte aus dem Bezirk Klagenfurt-Land gar nicht bedienen. Folglich bedrohte der 42-Jährige die Frau mit der Waffe, die Polizei wurde verständigt, die den Mann vor Ort verhaftet.

Im Zuge der Erhebungen wurden in der Bäckerei Schreckschusspatronen und die inzwischen weggeworfene CO2-Pistole sichergestellt. Im Pkw des 42-Jährigen, sowie bei einer anschließend durchgeführten Hausdurchsuchung konnten Suchtmittel und weitere Munition aufgefunden und sichergestellt werden.

Mopedlenkerin angeschrien

Weiters steht der Mann im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, der sich am Abend davor gegen 21.30 Uhr in Pörtschach ereignete. Dabei trat der 42-Jährige aus unbekanntem Grund vor einem Moped plötzlich auf die Fahrbahn und schrie die 17-jährige Lenkerin an, wobei diese zu Sturz kam und verletzt wurde. Der 42-Jährige, gegen den ein Waffenverbot besteht, verweigert jegliche Aussage. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt eingeliefert, weitere Erhebungen werden geführt.