Suchtexperten schlagen Alarm: Die Nikotinsucht bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Kärnten nimmt zu. Es werden zwar weniger Zigaretten geraucht, dafür aber mehr Nikotinbeutel konsumiert. Es gibt diese mit ("Snus") und ohne Tabak. Die Pandemie hat den Trend, den Rauchverbote und Nichtraucher-Schutzgesetze 2019 ausgelöst hatten, verstärkt. „Die stinkende Zigarette hat bei Jugendlichen ein negatives Image. Viele glauben auch, die Nikotinbeutel seien gesünder. Doch das stimmt nicht, sie machen sogar schneller süchtig“, warnt Eva Maria Adlmann, Leiterin der Suchtprävention im Land Kärnten. Der Nikotingehalt des Pulvers in den kleinen weißen Beutel ist insgesamt um ein Vielfaches höher. Die Wirkung ist gleich wie beim Rauchen mehrerer Zigaretten auf einmal: Es entsteht ziemlich rasch eine körperliche Abhängigkeit. Bei einer aktuellen Befragung in Deutschland haben Konsumenten angegeben, im Schnitt acht Nikotinbeutel pro Tag zu konsumieren.