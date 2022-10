Das Land Steiermark senkt den Tarif für das Klimaticket. Es wird ab 1. März 2023 nur mehr 39 Euro statt 49 Euro im Monat kosten. Aber auch Kärntnerinnen und Kärntner könnten in Zukunft günstiger mit den Öffis unterwegs sein, denn man überlegt, auch das "Kärnten Ticket" künftig billiger zu verkaufen. "Es sprechen genügen Gründe dafür: Teuerungen, Benzinpreise und so weiter. Wir prüfen derzeit, was sinnvoll ist", bestätigt Adrian Plessin, Leiter des Büros von Verkehrsreferent Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).