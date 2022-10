Am Samstag machen sich auch die Kärntner Neos für die Landtagswahl am 5. März startklar. Landessprecher Janos Juvan soll zum Spitzenkandidaten gekürt, die Landesliste mit den Kandidatinnen und Kandidaten beschlossen werden. (Die Wahlkreislisten werden erst im November fixiert.) Am Zug ist die Mitgliederversammlung, quasi der Parteitag mit rund 60 Personen. Im Klagenfurter (Caritas-)Lokal Magdas sind auch Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger, Nationalratsabgeordnete Fiona Fiedler und die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin Kristina Janjic dabei. Letztere wird in Kärnten zur (teils von der Bundespartei finanzierten) Wahlkampfleiterin.