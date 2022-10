Da ist einer Klagenfurterin (38) der Schock in die Glieder gefahren: Ein ihr unbekannter Mann zielte am Dienstag gegen 23.10 Uhr mitten in Klagenfurt mit einer Pistole auf sie, als sie mit ihrem Pkw vorbeifuhr. Die Frau alarmierte die Polizei.

20 Minuten später konnten Beamte der Polizeiinspektion Villacherstraße einen Verdächtigen (38) festnehmen. Der Villacher führte eine Faustfeuerwaffe mit sich, die sich als Softgun herausstellte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der Mann auf freiem Fuß wegen gefährlicher Drohung zur Anzeige gebracht.