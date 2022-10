Nur auf Empfehlung von mindestens drei internationalen Mitgliedern des "Royal Colleg of Surgeons of England", des "Königlichen Kollegiums der Chirurgen von England" wird man in diesen elitären Club aufgenommen. Jurj Gorjanc ist der erste in Kärnten tätige Chirurg, der sich nun "Fellow" der ältesten Chirurgenvereinigung der Welt mit Sitz in London nennen darf. Entstanden ist der Berufsverband als Gilde der Chirurgen von London im 14. Jahrhundert. Empfohlen wurde Gorjanc -vom international anerkannten Chirurgie-Professor Andrew Kingsworth, seinem langjährigen Mentor, mit dem er gemeinsam an verschiedenen Orten der Welt Operationen vorgenommen hat.