Zu einem schweren Unfall kam es gestern auf dem Bahnhofsvorplatz in Wald am Schoberpaß. Ein 73-jähriger Obersteirer aus dem Bezirk Leoben war am frühen Nachmittag ohne Helm mit seinem Motorrad ohne Kennzeichentafel unterwegs. Zeugen hörten noch, wie der Motor plötzlich aufheulte und sie sahen dann den Mann, der geradewegs auf das Bahnhofsgebäude zufuhr.