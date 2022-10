Am Samstag gegen 15 Uhr war ein 64-jähriger Urlauber aus Deutschland mit seiner Begleiterin in der Tscheppaschlucht oberhalb der Teufelsbrücke in Richtung Loiblpass Bundesstraße (B 91) unterwegs.

Aufgrund eines medizinischen Vorfalles konnte er die Wanderung nicht mehr fortführen und es wurde ein Notruf abgesetzt.

Die alarmierte Bergrettung Ferlach setzte sich zum Unfallort ab und führte die Bergung des Mannes bis zur Loiblpass Bundesstraße (B 91) durch, wo die medizinische Erstversorgung durch die Besatzung des Rotkreuzwagens übernommen wurde. Daraufhin wurde der Urlauber zur weiteren Versorgung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Die Bergrettung Ferlach stand mit 17 Mitgliedern, die Bergrettung Klagenfurt mit zehn Mitgliedern im Einsatz.