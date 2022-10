Der 10. Oktober ist in Kärnten Landesfeiertag. Was wird an diesem Tag überhaupt gefeiert?

ANTWORT: Neben dem Josefitag, dem Tag des Kärntner Landespatrons, am 19. März ist auch der 10. Oktober ein Landesfeiertag. Es ist der Tag der Kärntner Volksabstimmung von 1920, an dem durch demokratischen Entscheid Teile Kärntens, die mehrheitlich von Slowenen bewohnt waren, für den Verbleib in Österreich und gegen den Anschluss an Jugoslawien gestimmt haben. Damit ist Kärnten das einzige Bundesland Österreichs mit zwei Landesfeiertagen.