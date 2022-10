SPÖ und FPÖ haben sie bereits fertig und beschlossen, die Kandidatenlisten für die Landtagswahlen im März. In der ÖVP und beim Team Kärnten, den zwei weiteren Landtagsparteien, ist man noch am Werken. Das Team Kärnten lässt sich Zeit. Parteichef und Spitzenkandidat Gerhard Köfer will die Kandidatenlisten erst im Dezember bei einem Wahlkonvent präsentieren.