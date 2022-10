Das nennt man eine erfolgreiche Steuergeld-Rückholaktion: 8,55 Millionen Euro stehen dem Land Kärnten nach dem Hypo-Prozess als Schadenersatz zu. Die Summe setzt sich aus der Forderung an die Verantwortlichen (5,75 Millionen Euro) und Zinsen (2,80 Millionen Euro) zusammen. Und die Bilanz von Martin Payer, Chef der jetzt zuständigen Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV), kann sich sehen lassen. Bis auf knapp 300.000 Euro hat er den gesamten Betrag "eingetrieben" und auch diese Summe möchte Payer für die Steuerzahler zurückholen. "Das restliche Geld will ich von den Haider-Erbinnen", sagt der KBV-Chef. "Am liebsten, weil am kostengünstigsten, wäre mir ein außergerichtlicher Vergleich." Gelingt dieser nicht, müsse das Gericht entscheiden.