In einem Park in Klagenfurt kam es am Sonntagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen vier alkoholisierten Männern im Alter zwischen 19 und 31 Jahren. Alle sind in Klagenfurt wohnhaft. Im Zuge dessen bedrohte Mann (30) die anderen Beteiligten mit dem Umbringen, indem er mit einem zerschlagenen Flaschenhals auf seine Kontrahenten losging.

Der Haupttäter wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Bei dem Vorfall erlitten alle Beteiligten Verletzungen unbestimmten Grades, lehnten jedoch nach der Erstversorgung einen Transport zur weiteren Untersuchung ab.

Stark alkoholisiert

Eine unmittelbare Einvernahme war aufgrund der teilweise starken Alkoholisierung der Beteiligten nicht möglich, weitere Erhebungen werden geführt.