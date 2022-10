Was es in vielen europäischen Ländern längst gibt – etwa in den Niederlanden seit 30 Jahren –, ist seit 1. Oktober auch in Österreich möglich: Bei gewissen Kreuzungen können Radfahrer auch bei roter Ampel rechts abbiegen. Welche Kreuzungen tatsächlich mit den entsprechenden Zusatztafeln (Grünpfeil) versehen werden, bestimmen die Bezirkshauptmannschaften und Magistrate in den jeweiligen Bundesländern. Und diese reagieren auf die von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) initiierte Änderung der Straßenverkehrsordnung unterschiedlich.