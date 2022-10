Am ersten Samstag im Oktober findet bundesweit der Zivilschutz-Probealarm statt. Einerseits soll damit die Funktionsfähigkeit der Sirenen getestet werden, andererseits den Menschen die Sirenensignale im Katastrophenfall in Erinnerung gerufen werden. Die drei Signale Warnung, Alarm und Entwarnung ertönen zwischen 12 und 12.45 Uhr. In Kärnten haben im Vorjahr von 876 Sirenen lediglich fünf nicht funktioniert.

Die Bedeutung der Signale:

• Sirenenprobe: 15 Sekunden.

• Warnung: 3 Minuten gleichbleibender Dauerton. Herannahende Gefahr! Über Radio, TV-Geräte bzw. im Internet durchgegebenen Verhaltensmaßnahmen beachten.

• Alarm: 1 Minute auf- und abschwellender Heulton. Gefahr! Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen; über Radio, TV-Geräte bzw. im Internet durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen.

• Entwarnung: 1 Minute gleichbleibender Dauerton. Ende der Gefahr! Weitere Hinweise über Radio, TV-Geräte bzw. im Internet beachten.