Erst Corona, dann der Krieg. Die steigende Inflation ist schon längst in den Menüplänen der Mensen der Kärntner Hochschulen angekommen. Die hohen Mehrkosten reißen schon so riesige Löcher in die Finanzierungspläne der Universitäten, allein der Universität Klagenfurt fehlen knapp zehn Millionen Euro, nun müssen sich auch Studierende auf schmalere Portemonnaies einstellen. Die Kantinen an der Universität Klagenfurt und der Fachhochschule Kärnten (FH) ziehen mit ihren Preisen gezwungenermaßen an. Im Vergleich zum vorhergehenden Semester zahlen Studenten um etwa elf Prozent drauf.