Der erste Auftritt der Wörthersee Piraten in der zweiten Cup-Vorrunde konnte sich sehen lassen. Gegen Zweitliga-Neuling Vienna United gab es einen souveränen 90:75-Sieg. „Für den jetzigen Zeitpunkt war es eine gute Partie, wir werden aber weiterarbeiten“, verspricht Neo-Trainer Andreas Kuttnig. Der Ligastart steigt erst kommende Woche, doch dieses Wochenende geht es für die Klagenfurter nun darum, sich über die letzte Vorrundenpartie für den Cup-Hauptbewerb zu qualifizieren. Dabei geht es am Samstag (18 Uhr) in Wien gegen die Basket Flames. Bei einem weiteren Sieg gegen einen Ligakonkurrenten würde dann im Achtelfinale einer der zwölf Oberhaus-Klubs warten.