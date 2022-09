Über zusätzliches Geld des Landes freuten sich pensionierte Kärntner Landesbedienstete im September. Doch die Freude ist mittlerweile verflogen, dieser Tage flatterte ihnen ein Brief ins Haus. Die Empfängerin, der Empfänger las darin, dass diese "Einmalzahlung Pensionisten" irrtümlich und damit zu Unrecht überwiesen wurde. Man möge die Unannehmlichkeiten entschuldigen, steht im Schreiben. Der Betrag wird bei der Bezugsanweisung im Oktober wieder abgezogen, ist weiter im Brief zu lesen. "War das der Klimabonus. Bekomme ich den nun nicht?", fragte sich eine Pensionistin und wandte sich an die Kleine Zeitung.