In diesen Tagen vor 50 Jahren wurden in Kärnten zweisprachige Ortstafeln aufgestellt und beschmiert, es waren die Vorboten des Ortstafelsturms. Sie sind Historiker, waren damals Chef des Landespressedienstes: Welches Erlebnis ist tief in Ihrer Erinnerung?

Hellwig Valentin: Anfang Oktober fuhr ich mit dem Leiter des Volksgruppenreferats ins Kärntner Unterland, um das Unfassbare anzuschauen. Richtung St. Kanzian, in Obersammelsdorf war der Ortstafelsturm voll im Gange. Junge Leute haben Tafeln abmontiert, Gendarmen standen ratlos herum, haben nicht eingegriffen. Am Ende waren die Ortstafeln, die Ortstafelstürmer weg und wir sind auch wieder nach Hause gefahren. Es war ein sehr bedrückender Moment.