Asfinag sperrt in Kärnten zehn Tunnel entlang der Südautobahn

Ab Montag werden zwischen Klagenfurt und Völkermarkt Tunnel an der A 2 in den Nachtstunden gesperrt. An der Nordumfahrung baut die Asfinag außerdem eine neue Beleuchtung um vier Millionen Euro ein - und spart damit Strom.