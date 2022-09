Keine Maske, keine Quarantäne, keine Maßnahmen. So locker wie lange nicht mehr starteten Tausende Kärntner Schülerinnen und Schüler in das neue Schuljahr. Viele Eltern staunten aber nicht schlecht, als ihnen ihre Kinder zu Hause eine Einverständniserklärung für die Durchführung von Antigen-Tests für das gesamte Schuljahr 2022/23 vorlegten. In Anbetracht der vorherrschenden Maßnahmen kam bei vielen überhaupt die Frage auf, warum ihre Kinder nun wieder getestet werden.