Die Corona-Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen. So auch bei jungen Menschen. Psychische Probleme wie Depression, Schlaf- und Angststörung haben sich laut einer Studie der Donau-Universität Krems verfünf- bis verzehnfacht. Am Welttag für psychische Gesundheit am Montag soll auf seelische Erkrankungen aufmerksam gemacht werden. Noch immer würden Betroffene stigmatisiert.