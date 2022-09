In einer der gewichtigsten Abteilung der Landesregierung, in der Gesundheits- und Pflegeabteilung mit 200 Mitarbeitenden und sieben Unterabteilungen, steht ein Chefwechsel bevor. Günther Wurzer (43), seit 2015 Abteilungsleiter, wechselt frühestens mit 1. März 2023 in die Personalabteilung. Der dortige Chef, Markus Ring, geht dann in Pflegekarenz und will nicht mehr in die erste Reihe zurückkehren, so Wurzer.