Viele Eltern können den Begriff "Homeschooling" nicht mehr hören, für andere waren hingegen Corona-Maßnahmen wie das Testen in den Bildungseinrichtungen ein Grund, ihr Kind daheim zu unterrichten. "Häuslicher Unterricht" ist in Österreich laut Verfassung erlaubt, am Ende des Schuljahres muss allerdings eine Externistenprüfung abgelegt werden - in Kärnten mit mäßigem Erfolg, wie eine aktuelle parlamentarische Anfragebeantwortung durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zeigt.