Eine Kärntnerin verletzte sich am Monte Lussari. Die 76-Jährige war am Freitagabend beim Pfarrhaus am Luschariberg gestürzt. Am Samstag in der Früh wurde über den Notruf unter der Nummer 112 um medizinische Hilfe gebeten. Gegen acht Uhr in der Früh rückte das Bergrettungsteam von der Station Cave del Predil gleichzeitig mit der Mannschaft des regionalen Rettungshubschraubers aus. Zusätzlich eilten auch vier weitere Helfer mit dem Allrad-Geländewagen auf den Berg, um die Klagenfurterin zu betreuen.

Krankenhaus in Italien

Als Erster traf laut Aussendung der Berg- und Höhlenrettung Friaul-Julisch Venetien "ein für medizinische Hilfeleistungen Ausgebildeter ein, der direkt vor Ort stationiert ist". Danach sei auch der Notarzt mit dem Hubschrauber angekommen. Er habe nach der Stabilisierung der Verletzten die Erstdiagnose einer schwereren Beinverletzung und einer leichteren Gehirnerschütterung gestellt. Auf ärztliche Anweisung sei die Frau in das Krankenhaus in Tolmezzo zur genaueren Untersuchung gebracht worden.