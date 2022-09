Der Weltalphabetisierungstag gibt Anlass zur Aufklärung: Unter dem Motto "Mut zu lernen" haben die Kärntner Volkshochschulen am Donnerstag eine Sensibilisierungsaktion auf dem Neuen Platz in Klagenfurt veranstaltet. Mit der Verteilung von Buchstabensuppe wurde ein Zeichen gesetzt – und auf die mangelnde Alphabetisierung und Basisbildung in Österreich aufmerksam gemacht.