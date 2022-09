Am Mittwoch fand auf Initiative von Landeshauptmann Peter Kaiser und im Beisein der Landesräte Daniel Fellner, Sara Schaar und Sebastian Schuschnig ein großer Sicherheitsgipfel im Verwaltungszentrum des Landes Kärnten statt. Auf der Agenda standen die Nachbereitung der Unwetter und deren Auswirkungen, der bevorstehende Herbst mit den steigenden Asylzahlen, sicherer Energieversorgung, Krieg in der Ukraine und die nächste Coronawelle.

Das Fazit ist laut Kaiser eindeutig: "Uns steht in allen diesen Bereichen ein herausfordernder Herbst bevor. Diese Themen inklusive zunehmender Unwetter und ihrer Auswirkungen werde ich auch in der kommenden Landeshauptleutekonferenz ansprechen. Ohne enge Zusammenarbeit, direkten Informationsaustausch und ohne Hilfe mit dem und vom Bund wird es nicht gelingen, diese Herausforderungen für die Bevölkerung zufriedenstellend zu bewältigen und die Schäden abzugelten."

Frühwarnsystem für Unwetter

So sei beispielsweise die große Frage bundesweit zu klären, wie ein Frühwarnsystem in Bezug auf Unwetter funktionieren könnte, ohne dass ein Rechtsanspruch entstehen würde. Auch die Asylbewegung sei eine Herausforderung, Quartiere wie Personal seien aufzustocken. Kaiser fasste in Anbetracht der bevorstehenden Problemfelder und ihrer notwendigen Lösungen zusammen, dass Kärnten mit sämtlichen Einsatzorganisationen sehr gut aufgestellt sei, mit den Sicherheitsgipfeln der Informationsaustausch garantiert sei, aber nichtsdestotrotz viel Unvorhersehbares im Herbst zu erwarten sei. "Kärnten ist vorbereitet, unsere Einsatzkräfte sind im ständigen Austausch, sind bereit und Weiterbildungsprogramme laufen in jeder Hinsicht", so Kaiser.

Anstieg von Ukraine-Vertriebenen

Landesrätin Sara Schaar umriss die derzeitige Grundversorgungssituation in Kärnten, ebenso in Hinblick auf die Situation in der Ukraine. "Derzeit erfüllt Kärnten seine Quote zu 62 Prozent. Ein Vergleich: Tirol liegt bei 65 Prozent und Vorarlberg bei 71 Prozent. Wien trägt derzeit die Hauptlast mit 173 Prozent. Die derzeit größte Herausforderung ist die Aufbringung von Quartieren, denn die Grundversorgung wird in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Bund und Bundesländern bewältigt. Zu erwarten ist ein Anstieg an Ukraine-Vertriebenen, die jetzt noch in anderen Staaten untergebracht sind, wenn die Temperaturen sinken, wenn der Winter kommt", sagt Schaar. Sie berichtete zudem, dass der Kärntner Energielenkungsbeirat immer nach dem Bundes-Energielenkungsbeirat tagt, um die Situation auf dem Energie-Sektor zu beobachten.

Trauma-Therapie

Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner gab einen Überblick über das Unwetter im Gegendtal und in weiteren Landesteilen und jenes mit fürchterlichen Folgen in St. Andrä und deren Auswirkungen auf die Bevölkerung und die Einsatzkräfte sowie die Lehren daraus. "Die Schadenshöhe im Gegendtal ist enorm, hat es in dieser Höhe bis dato noch nie gegeben und geht in vielen Fällen bis hin zur Existenzbedrohung. Das Unwetter in St. Andrä hatte eine noch nie dagewesene Wucht gehabt und war in seiner Ausprägung nicht vorhersehbar. Der Sturm hat Sekunden gedauert, das Unwetter war nach zehn Minuten vorbei, aber es hat das Leben vieler Menschen dramatisch verändert", so Fellner. So sei jetzt auch eine Versorgung mit entsprechenden Therapien für traumatisierte Personen aufgestellt worden, vor allem Kinder seien nach wie vor von den Unwetter-Erlebnissen geprägt. Deshalb werde auch weiterhin in den entsprechenden Gremien und auch mit dem Bund über eine SMS-Alarmierung bzw. andere Vorwarnsysteme zu diskutieren sein. „Wir brauchen hier einheitliche Lösungen im Sinne der Sicherheit für die Einsatzkräfte genauso wie für die Bevölkerung", so Fellner, der auch auf eine etwaige Blackout-Situation und die Informationsveranstaltungen in Kärntens Gemeinden, die derzeit laufen, Bezug nahm.

20 Millionen Euro Schaden an Straßen

Landesrat Sebastian Schuschnig berichtete über die Behebung der Schäden aus sämtlichen Unwettern auch abseits des Gegendtales. "Die notwendige Wiederherstellung der Landesstraßen ist im Laufen, zahlreiche Strecken sind einspurig befahrbar, in weiteren Bereichen wird mit Hochdruck gearbeitet. Vor allem vor dem Schulbeginn sollte für den öffentlichen Verkehr eine Befahrbarkeit gegeben sein, damit dieser gefahrlos, sicher und garantiert erfolgen kann", so Schuschig. Er verwies auf die enorme Schadenssumme alleine im Gegendtal. 20 Mio. Euro würden nur für die Wiederherstellung der Landesstraßen aufgewendet werden müssen. In 17 Gemeinden arbeite man auf Hochtouren, um das ländliche Wegenetz wiederherzustellen.

Am Sicherheitsgipfel nahmen Vertreter sämtlicher zuständiger Abteilungen des Landes teil, Vertreter der Kärnten Energieholding, des Bundesheeres, der Polizei, des Roten Kreuzes, des Fremdenwesens, der Bundesbetreuungsagentur, Bezirkshauptmannschaften, der Feuerwehr, des Zivilschutzverbandes und des Strahlenschutzes. Der Landeshauptmann verwies zudem auf die Cyberkonferenz mit dem Bund am 7. November und den Tag der Einsatzkräfte am 17. September in Millstatt.