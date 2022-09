Einfach einsteigen, losfahren und sich von den Vorteilen des gesamten Bus- und Bahnnetz in Kärnten überzeugen lassen: Auch heuer kann wieder eine ganze Woche der öffentliche Verkehr völlig kostenfrei ausprobiert werden. Von 16. bis 22. September hat jeder im Rahmen der „Umsteigertage“ die Möglichkeit, sämtliche Verbindungen der Kärntner Linien ohne Ticket und ohne Voranmeldung unbegrenzt und kostenfrei zu nutzen. Das gilt für alle Regional- und Schnellbusse, die S-Bahn, das Schienennah-, Regional- und Fernverkehrsangebot innerhalb von Kärnten sowie für alle Stadtbusse in Klagenfurt und Villach. Derzeit wird so viel wie noch nie in den öffentlichen Verkehr, die Verbindungen werden immer besser.