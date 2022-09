Am kommenden Montag wird es für Kärntens Schülerinnen und Schüler wieder ernst, ein neues Schuljahr beginnt. Gleichzeitig machte sich auch das Land Kärnten in einer Sitzung des Koordinationsgremiums Gedanken über die Kombination Schulstart und Corona. Gesundheitsreferentin und Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner rät allen Beteiligten, vorab einen Corona-Test zu machen und die Testangebote in Anspruch zu nehmen. Vom Ministerium werden in der zweiten Schulwoche Test zur Verfügung gestellt. Diese werden in den Klassen verteilt, können dann individuell genutzt werden.