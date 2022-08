Für große Aufregung in Polizei- und Politikkreisen sorgte am Mittwoch ein Kurier-Artikel. Um "Synergien" zu nutzen und Gelder einzusparen, würden Außenstellen der Spezialeinheit Cobra geschlossen bzw. zusammengelegt, hieß es da. Betroffen sei neben Salzburg und Vorarlberg auch die Außenstelle in Klagenfurt, die künftig von Graz aus betreut werde. In Kärnten gibt es rund 100 Einsätze von Cobra-Beamten jährlich.