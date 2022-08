Die Lage hat sich gravierend verändert. Noch im Februar war Kärnten Musterland, erfüllte die vom Bund vorgegebene Unterbringung von Flüchtlingen (Aufteilung auf alle Bundesländer) zu 101 Prozent, 1900 Personen waren hier. "90 bis 100 Prozent waren es in den vergangenen Jahren immer", weiß Nadine Hell, stellvertretende Leiterin des Flüchtlingsreferates des Landes. In der Hochzeit 2016 befanden sich 5900 Personen in der Grundversorgung. Aktuell sind es 3606. Die Erfüllungsquote beträgt aber nur 65 Prozent. Um 100 Prozent zu erreichen, müssten 2000 Leute mehr untergebracht sein, so Hell.