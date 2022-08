"Besondere Uhrzeit (5 Uhr morgens) und besondere Gäste", schreibt Klagenfurts Dompfarrer Peter Allmaier am Montag auf seiner Facebook-Seite. Er frühstückte am Feiertag (Mariä Himmelfahrt) mit einer Abordnung der Schweizergarde. Diese war mit dem Nachtzug aus Rom gekommen. Nach dem Frühstück wurde auch der Klagenfurter Dom besucht. "Am Abend sind sie dann bei der Marienschiffsprozession auf dem Wörthersee mit dabei", verrät Allmaier.