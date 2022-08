"Es ist eine Sensation!" Was Gert Prix vom Eboardmuseum Klagenfurt zu solchen Freudenausbrüchen veranlasst, ist ein Konzert von Ian Paice: Schlagzeuger der legendären englischen Rockband Deep Purple, die sich mit Songs wie "Smoke on the Water" in die Musikgeschichte gesungen hat und zu einer der einflussreichsten Bands des Hard Rock zählt. Der 74-jährige Paice gilt dabei als einer der wichtigsten Rock-Schlagzeuger aller Zeiten.