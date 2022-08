Zehn der 132 Kärntner Gemeinden werden von Bürgermeisterinnen geführt. Fünf von ihnen, Michaela Oberlassnig (Feld am See), Andrea Feichtinger (Kappl/Krappfeld), Maria Knauder (St. Andrä/Lavanttal), Silvia Häusl-Benz (Pörtschach), Karoline Turnschek (Weissensee) aber auch Klagenfurts Stadträtin Sandra Wassermann haben ihn über alle Parteigrenzen hinweg besucht: Den vom Land angebotenen Lehrgang Politische Bildung, der Frauen motivieren und fit machen will zum politischen Gestalten. Zum 18. Mal findet ein Lehrgang ab Herbst statt. Frauen sollen so mit theoretischem wie praktischem Rüstzeug für politische Ämter ausgestattet werden. "Kärnten braucht mehr Politikerinnen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung Kärntens ist weiblich, das muss sich auch endlich auf allen politischen Ebenen widerspiegeln", betonen Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) als Frauenreferentin und Martina Gabriel als Frauenbeauftragte des Landes.