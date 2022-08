Immer wieder kommt es zu Konflikten zwischen Mountainbikern und Grundbesitzern. Rechtsanwalt Bernd Peck erinnert sich an einen Streit, der im Vorjahr am Gericht beendet wurde. „Zwischen einem Radsportler und einem Grundeigentümer kam es zu einer Rauferei, weil der Biker einen privaten Weg nutze.“ Der Grundbesitzer wurde bei der Rangelei verletzt. Der Mountainbiker musste sich in einem Strafprozess verantworten und bekam eine Diversion. „Danach gab es allerdings noch einen Schadensersatzprozess am Zivilgericht. Dabei hatte der Sportler den Bauern geklagt, weil beim Streit auch das Fahrrad beschädigt wurde“, so Peck. „Der Zivilprozess endete mit einem Vergleich.“