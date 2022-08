Für die Bekämpfung von Leukämie brauchen Betroffene oftmals eine Stammzellspende. Gibt es in der Familie keine passende Spenderin oder keinen passenden Spender, liegt die Wahrscheinlichkeit, einen zu finden bei 1:500.000 bis mehrere Millionen. Je mehr Menschen sich als Stammzellspender registrieren lassen, desto höher ist die Chance, helfen zu können. Die Wirtschaftskammer Kärnten organisiert deshalb gemeinsam mit der Arbeiterkammer Kärnten eine große Typisierungsaktion.

Die Stammzellentypisierung findet am Freitag, 12. August, von 9 Uhr bis 12 Uhr in der Orangerie der Wirtschaftskammer Kärnten am Europaplatz 1 in Klagenfurt statt. Typisieren lassen kann sich jede gesunde Person im Alter zwischen 17 und 45 Jahren. Der Aufwand beträgt nur wenige Minuten.

Stammzellenspende als letzte Rettung

Stammzellspenden sind die letzte Stufe im Kampf gegen Leukämie und andere Blutkrankheiten. Wenn Chemotherapie und Bestrahlungen nicht helfen, weil das Immunsystem des Patienten zerstört wurde, versucht man mit den gesunden Stammzellen eines Spenders ein neues und gesundes Immunsystem aufzubauen.