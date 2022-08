In der Nacht auf Sonntag kurz nach Mitternacht fuhr ein Mann (66) aus dem Bezirk Feldkirchen mit seinem Pkw auf dem Autobahnzubringer Klagenfurt in Richtung stadteinwärts. Ein Klagenfurter (43), der in dieselbe Richtung unterwegs war, bemerkte, dass der Pkw des 66-Jährigen schon stark rauchte und signalisierte ihm, dass er anhalten möge.

Nachdem das Fahrzeug im Bereich des Zubringers bei den P&R-Parkplätzen abgestellt wurde, fing es Feuer und brannte sofort stark. Die verständigte Berufsfeuerwehr rückte aus, um das Auto zu löschen, konnte jedoch das Ausbrennen des Pkw nicht verhindern.

Das Fahrzeugwrack wurde anschließend abgeschleppt. Personen kamen nicht zu Schaden.