Ungewohnt heftige Kritik an Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) kommt von den Grünen und dem Team Kärnten. Anlass ist ein Kleine-Zeitung-Bericht, laut dem Cornelius Granig, der das Land nach dem Hackerangriff berät, selbst in den gestohlenen Daten vorkommt. Laut veröffentlichten Mails hat sich der IT-Sicherheitsexperte vor Jahren in Mails, unter anderen an Kaiser, um einen Spitzenjob im Landesumfeld beworben. Erhalten hat er diesen freilich nie.