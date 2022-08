Kein Tag vergeht mehr in Kärnten ohne Gewalt gegen Frauen, ohne Betretungs- und Annäherungsverbote, die ausgesprochen werden müssen: Am Mittwoch gegen 22.30 Uhr schlug ein stark alkoholisierter 74-jähriger Mann in der gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt auf seine 61-jährige Lebensgefährtin ein. Die Frau konnte aus der Wohnung fliehen und verständigte die Polizei.

Beim Eintreffen der Polizeistreife war die Frau bereits selbstständig zur Untersuchung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gegangen. Gegen den Mann wurde sofort ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Immer wieder attackiert

Bei der Befragung gab die Frau an, sie sei in den letzten sechs Monaten immer wieder von ihrem Lebensgefährten attackiert worden. Der 74-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen Körperverletzung und fortgesetzter Gewaltausübung der Staatsanwaltschaft angezeigt.