Am 19. Juni gegen 12.30 Uhr wurde vor dem Parkbad in Krumpendorf ein mit einem Fahrradschloss gesichertes, am Fahrradständer versperrtes, hochwertiges Mountainbike gestohlen. Bei der Suche nach dem Täter tappte die Polizei lange im Dunkeln – bis sie am 28. Juli das Fahndungsfoto einer verdächtigen Person, das von der Videokamera vor dem Bad aufgenommen wurde, veröffentlichte. Mehrere Hinweise brachten die Polizei schon auf die Spur des Täters. Gleichzeitig stellte sich ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk Klagenfurt Land selbstständig bei der Polizeiinspektion Krumpendorf.

Das Fahrrad wurde von den Beamten sichergestellt und mittlerweile wieder an das Opfer, einem 36-jährigen Krumpendorfer, übergeben.