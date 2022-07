Es wird enger und enger in Kärntens Badeseen. Das bringt der Standup-Paddel-Boom mit sich, der diesen Sommer seinen Höhepunkt erreicht hat. Weil immer mehr SUPs die "kleine Freiheit" am See genießen und dabei in Badezonen eindringen, kommt es wiederholt zu Konflikten mit Schwimmern. Besonders freche Paddler nutzen sogar die Ein- und Ausstiegsbereiche an Brücken und Stegen und stören dabei Sonnenhungrige.