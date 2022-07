Am 19. Juni gegen 12.30 Uhr stahl ein bislang unbekannter Täter ein vor dem Parkbad in Krumpendorf mit einem Fahrradschloss gesichertes und am Fahrradständer versperrtes, hochpreisiges Mountainbike der Marke OCCAM H20 eines 36-jährigen Mannes aus Krumpendorf. Das Bike ist mehrere Tausend Euro wert. In der Folge fuhr der unbekannte Täter mit dem gestohlenen Fahrrad in Richtung Klagenfurt.

Nach intensiven Ermittlungen und Auswertung der Überwachungskamera im Bereich des Parkbades konnte ein Tatverdächtiger aufgenommen werden, der im Verdacht steht, mit einem Bolzenschneider das Schloss des Fahrrades aufgebrochen zu haben. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurden nun Lichtbilder zur Veröffentlichung freigegeben. Hinweise an die Polizeiinspektion Krumpendorf werden unter Tel. 059133/2107 erbeten.