"Wir sind stolz darauf, dass uns so viele Mitarbeiter lange Jahre die Treue halten", sagt Direktor Christopher Zavodnik vom Parkhotel Pörtschach, das zur List Group gehört. Am Dienstag zeichnte er Mitarbeiter für ihre abgeschlossenen Aus- und Weiterbildungen oder die langjährige Mitarbeit im Betrieb aus. Darunter auch solche, die schon 30 Jahre im Betrieb sind. Und solche, die eine Lehre mit Matura gemacht oder ein Trainee-Programm absolviert haben. Aktuell bildet das Parkhotel Pörtschach in sechs Lehrberufen aus.