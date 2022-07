Lena liebt es, mit ihrem großen Bruder Fußball zu spielen. Seit heuer kickt die Achtjährige zudem in einer eigenen Mädchen-Mannschaft. Zweimal pro Woche trainieren die "Soccergirls" in St. Margareten im Rosental. "Ihr taugt das total und ich bin voll dafür. Jedes Kind soll das machen, was ihm gefällt", findet ihre Mama Petra Trebelsberger.