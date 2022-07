Glücklich, wer dieser Tage Urlaub hat und bei Temperaturen jenseits der 30 Grad Abkühlung in einem Freibad oder an Kärntens Seen findet. Doch was machen all jene, die arbeiten müssen? Ist es beispielsweise in der Mittagspause erlaubt, in einem der öffentlichen Brunnen in den Städten zu baden? In Wien hatten dieser Tage die Grünen einen solchen Vorstoß gemacht.