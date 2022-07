Mit Starkregen-Tour am Wörthersee

Vü schöner is des G'fühl, Fendrich live auf der Bühne zu sehen

Am Sonntag trat Rainhard Fendrich in der Starnacht-Arena direkt am Wörthersee auf. Neben der Musik, die das Publikum zum Mitsingen animierte, äußerste er sich auch politisch.